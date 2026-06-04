Первый случай заболевания анаплазмозом зарегистрировали в Красноярском крае

«В настоящее акарицидные обработки проведены на территории более 3220 гектаров, в том числе мест массового отдыха. С каждым теплым днем риск встречи с клещами возрастает, поэтому необходимо соблюдать меры по недопущению присасывания клещей, в том числе при выходе на природу не забывать проводить само- и взаимоосмотры», — рассказали в Роспотребнадзоре.