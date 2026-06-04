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Первый случай заболевания анаплазмозом зарегистрировали в Красноярском крае

Впервые в этом году в Красноярском крае зарегистрировано заражение человека клещевой инфекцией анаплазмоз.

Впервые в этом году в Красноярском крае зарегистрировано заражение человека клещевой инфекцией анаплазмоз. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Диагноз установлен 33-летнему жителю Курагино. Со слов мужчины, клеща он обнаружил в левой подмышке когда мылся в бане.

Всего с начала сезона к медикам с жалобами на присасывание клещей обратились 6 493 жителя края, из них 1 764 — за последние семь дней.

«В настоящее акарицидные обработки проведены на территории более 3220 гектаров, в том числе мест массового отдыха. С каждым теплым днем риск встречи с клещами возрастает, поэтому необходимо соблюдать меры по недопущению присасывания клещей, в том числе при выходе на природу не забывать проводить само- и взаимоосмотры», — рассказали в Роспотребнадзоре.