«Это потрясающе»: американский чиновник признался, что сделал свой дом в США в стиле российской церкви

«В Америке я живу на даче. Мой загородный дом — это “Кижи” в миниатюре. Удивительный монастырский комплекс. Это строение меня поражает, я уже не говорю о том, что в нем нет ни единого гвоздя. Как оно вообще может стоять? Это потрясающе», — уточнил Кук-младший.