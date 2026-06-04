Биохимик Эрнандес назвала апельсиновый сок одним из самых вредных

Апельсиновый сок является одним из самых вредных для здоровья человека. Опасность напитка в беседе с испанским изданием 20minutos объяснила биохимик Мария Эрнандес.
По словам специалиста, этот вид сока в некоторых случаях содержит даже больше сахара, чем газировка. Чтобы приготовить 200 миллилитров напитка, потребуется около трех плодов, в каждом из которых насчитывается около 12 граммов сахара.
В качестве альтернативы Эрнандес предложила употреблять цельный фрукт. Сахар никуда не уходит, но зато он будет усваиваться организмом гораздо медленнее, поскольку в составе апельсинов присутствует большое количество клетчатки.
Диетолог Ольга Редина, в свою очередь, предупредила, что шпроты содержат большое количество вредных веществ, которые могут вызвать не только тромбоз, но и онкологические заболевания.
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