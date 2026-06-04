Коммунальные службы оставят нижегородцев без света и воды 4 июня

Отключения света и горячей воды ждут нижегородцев 4 июня. Временное отсутствие привычных удобств связано с плановыми работами на сетях.
По данным управления ГОЧС Нижнего Новгорода, в 09:00 электроснабжение приостановят в зданиях с номерами 2, 4 и 8 на улице Вологдина и 3, 5 на ул. Арсеньева. Обслуживание систем ЖКХ городские службы намерены завершить к 17:00.
В это же время коммунальщики обесточат дома №№ 35, 36, 37, 39 на ул. Генерала Зимина и № 17 на Тонкинской.
С 09:00 в Нижнем Новгороде прекратится подача горячей воды в квартиры жителей улицы Гордеевской. Мириться с неудобствами в домах 24, 20, 61а, 16, 22, 28, 26, 18, 14, 2б придется до пяти часов вечера.
Напомним, сегодня в столице Приволжья вводили ограничения на прием и выпуск самолетов.