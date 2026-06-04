Коммунальные службы оставят нижегородцев без света и воды 4 июня

По данным управления ГОЧС Нижнего Новгорода, в 09:00 электроснабжение приостановят в зданиях с номерами 2, 4 и 8 на улице Вологдина и 3, 5 на ул. Арсеньева. Обслуживание систем ЖКХ городские службы намерены завершить к 17:00.