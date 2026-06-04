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Сильная и долгая магнитная буря уровня G3 начнется вечером 4 июня

Магнитная буря вызвана выбросами Солнца, которые произошли 3 июня.

Источник: Комсомольская правда

Уже вечером, 4 июня, ожидается сильная и долгая магнитная буря уровня G3. Об рассказали ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН в Telegram-канале.

«Начало сильной и продолжительной магнитной бури категории G3 ожидается уже сегодня вечером по московскому времени в результате прихода к Земле сразу нескольких (двух или трех) облаков плазмы, выброшенных вчера Солнцем», — указано в публикации.

Как уточнили специалисты, буря будет иметь непрерывный характер. Причиной этому служат поздние выбросы солнечного вещества, которые должны дойти до выброшенных прежде плазменных облаков и образовать единую структуру. Это событие может стать вторым или третьим по силе в 2026 году.

KP.RU ранее писал, что недавняя серия мощных вспышек создала на графике активности необычную фигуру в виде кардиограммы. В ИКИ РАН в шутку отметили, что главная звезда буквально рисует «сердцебиение».