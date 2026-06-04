Сильная и долгая магнитная буря уровня G3 начнется вечером 4 июня

Как уточнили специалисты, буря будет иметь непрерывный характер. Причиной этому служат поздние выбросы солнечного вещества, которые должны дойти до выброшенных прежде плазменных облаков и образовать единую структуру. Это событие может стать вторым или третьим по силе в 2026 году.