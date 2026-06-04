В РТ объявили конкурс грантов для медиапроектов по сохранению языков

Контакты для справок: 8 (843) 231−77−61 , 8 (843) 231−77−52 . Подробнее о конкурсе можно узнать на официальных сайтах Минцифры РТ и государственной программы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2023−2030 годы».