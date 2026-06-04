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В РТ объявили конкурс грантов для медиапроектов по сохранению языков

Министерство цифрового развития РТ и Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» объявили о начале приема заявок на ежегодный конкурс грантов для медиапроектов, сообщили в Минцифры РТ.

Источник: ИА Татар-информ

Поддержку получат проекты, освещающие в СМИ и интернете вопросы сохранения и развития государственных языков Татарстана и других языков народов республики.

Заявки принимаются с 8 июня до 18:00 14 августа 2026 года в трех номинациях:

«Лучший проект медиаресурса для сети Интернет»; «Лучший проект интернет-акции в поддержку родного языка в сети Интернет»; «Лучший проект в социальных сетях, популяризирующий и/или сохраняющий родной язык».

Авторы лучших работ в каждой номинации получат гранты на реализацию или развитие своих проектов. Общая сумма грантов в этом году составит 450 тыс. рублей.

Заявки принимаются в бумажном виде по адресу: Казань, улица Петербургская, 52, 4 этаж, кабинет № 412 (Сектор развития ИТ-сообщества). Также можно отправить сканы документов и сам проект на электронную почту: Shilina.Tatyana@tatar.ru.

Контакты для справок: 8 (843) 231−77−61, 8 (843) 231−77−52. Подробнее о конкурсе можно узнать на официальных сайтах Минцифры РТ и государственной программы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2023−2030 годы».