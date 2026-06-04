В РТ объявили конкурс грантов для медиапроектов по сохранению языков

Поддержку получат проекты, освещающие в СМИ и интернете вопросы сохранения и развития государственных языков Татарстана и других языков народов республики.
Заявки принимаются с 8 июня до 18:00 14 августа 2026 года в трех номинациях:
«Лучший проект медиаресурса для сети Интернет»; «Лучший проект интернет-акции в поддержку родного языка в сети Интернет»; «Лучший проект в социальных сетях, популяризирующий и/или сохраняющий родной язык».
Авторы лучших работ в каждой номинации получат гранты на реализацию или развитие своих проектов. Общая сумма грантов в этом году составит 450 тыс. рублей.
Заявки принимаются в бумажном виде по адресу: Казань, улица Петербургская, 52, 4 этаж, кабинет № 412 (Сектор развития ИТ-сообщества). Также можно отправить сканы документов и сам проект на электронную почту: Shilina.Tatyana@tatar.ru.
Контакты для справок: