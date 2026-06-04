Жителя Перми, продавшего полкило кокаина, отправили на 17 лет в колонию

Как установило следствие, в 2025 году обвиняемый договорился с неустановленным лицом о сбыте в Пермском крае наркотиков. 18 декабря 2025 года он продал более 0,5 кг кокаина за 5 млн руб., после чего был задержан сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю.