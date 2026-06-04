Арина Безбабных возвращается в «Динамо‑Синару»

Спортивный путь Арины Безбабных начался не с гандбола. Прежде чем посвятить себя этой динамичной игре, она прошла хорошую школу в плавании и лёгкой атлетике. Эти виды спорта закалили её волю, развили выносливость и координацию — качества, которые сегодня помогают ей добиваться успехов на гандбольной площадке.