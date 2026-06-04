Воронков и эхо серебряного сезона: повторит ли «Ак Барс» путь после потери Сафонова

Сафонов делает следующий шаг в карьере.
Отъезд Ильи Сафонова за океан если и стал неприятной неожиданностью, то только для очень малой части болельщиков «Ак Барса», не читающих новости. Однако надежда оставалась: генменеджер Марат Валиуллин до последнего рассчитывал удержать молодого универсала, педалируя аргументами из разряда «маленький ребенок» и «отсутствие четкого места в составе команды НХД».
Илья на тот момент свое решение уже принял, и понять его логику можно без лишних усилий. К своим 24 годам Илья — уже дважды обладатель серебряных медалей КХЛ и одной бронзы, стабильный игрок первых троек нападения. Он побывал капитаном в рекордно молодом возрасте и пережил с командой как взлеты эпохи Билялетдинова, так и сложные системные кризисы, став игроком первых бригад большинства и меньшинства. Из пунктов, которые ему осталось закрыть в КХЛ, — взять сам Кубок Гагарина, на что гарантий в ближайшие годы нет. В сухом остатке непокоренных целей практически не осталось: любой честолюбивый хоккеист в такой ситуации захочет попробовать следующий уровень сложности. Ради этой попытки он идет на значительное понижение в зарплате, так что речь идет о чистых амбициях.
Сафонов отправляется в Канаду сформировавшимся, заматеревшим двусторонним центрфорвардом с колоссальным кубковым опытом. В «Ванкувере» центры имеются, и сказать, что там во что бы то ни стало нужен новый хоккеист для топ-6, точно нельзя. У «Кэнакс» есть элитные Элиас Петтерссон и Джей Ти Миллер, но для усиления нижних звеньев канадцам необходим как раз габаритный, спортивно злой и тактически ответственный центр. Сафонов с его умением отрабатывать в обороне, вести изматывающую силовую борьбу, играть в меньшинстве и удачно действовать на пятаке — идеальный кандидат-ролевик.
Фото: ak-bars.ru.
«Ак Барс» рискует повторить судьбу сезона 2023/2024 после потери Воронкова.
В общем, за «Кэнакс» можно только порадоваться. Другой вопрос: что это значит для «Ак Барса»? После официального объявления об уходе Сафонова и подписании контракта с «Ванкувером» сразу же появилась одна не самая приятная аналогия с летом 2023 года.
Тогда Казань тоже остановилась в шаге от Кубка, после чего лишилась одного из ключевых творцов тех медалей — Дмитрия Воронкова, уехавшего в «Коламбус Блю Джекетс». Потеря мощного, габаритного форварда разрушила сбалансированную тактическую модель Зинэтулы Билялетдинова. В следующем сезоне 2023/2024 «Ак Барс» без своего ключевого нападающего заметно просел по качеству игры, обнажив серьезные внутренние проблемы. Найти адекватную замену Воронкову на трансферном рынке руководство клуба тогда так и не сумело, что в итоге привело к крайне невнятной регулярке и закономерному, но болезненному вылету уже в первом раунде плей-офф от екатеринбургского «Автомобилиста».
Главным маркером той кадровой проблемы косвенно стал и сам Илья Сафонов. В серебряном сезоне 2022/2023 он в связке с Воронковым и Радуловым выдал свой лучший на тот момент отрезок, набрав солидные 37 очков (19+18) в регулярном чемпионате и превратившись в незаменимого игрока топ-6. Но как только из его звена исчез силовой партнер, выполнявший огромный объем черновой работы, выигрывавший борьбу у бортов и постоянно закрывавший обзор вратарям соперника на пятаке, показатели Сафонова пошли на спад. В чемпионате 2023/2024 Илья выглядел гораздо менее эффективно, набрав всего 20 очков и забросив 13 шайб. Без Воронкова Сафонов лишился прежнего пространства для маневра, а вся атака казанцев потеряла свою пробивную силу и агрессивный прессинг в чужой зоне. Александр Радулов же в основном стал срываться на Илье Сафонове, который воспринимал это куда острее, чем непробиваемый на эмоции Воронков.
Фото: ak-bars.ru.
Спустя три года ситуация повторяется практически зеркально. Сафонов, подписавший контракт с «Ванкувером», выполнял для нынешнего «Ак Барса» системообразующую роль, в чем-то пересекаясь по функционалу с Воронковым в свое время. Илья стал стержневым двусторонним центром, вокруг которого строился баланс между атакующими действиями и строгой обороной в тактических построениях Анвара Гатиятулина, где центральный нападающий обязан качественно отрабатывать на обоих концах площадки. Сомневаться в том, что на атакующем потенциале «Ак Барса» эта потеря скажется заметно, даже не приходится. Только если не приобрести кого-то равноценного.
Кого брать на ключевую позицию после ухода Сафонова?
Вот тут-то и встает основной вопрос: кого? Найти качественного первого или второго центра с российским паспортом в современных реалиях Континентальной хоккейной лиги — задача со звездочкой, граничащая с откровенной трансферной фантастикой. Рынок отечественных центрфорвардов не просто скуден, он практически выжжен дотла.
Более того, уход Сафонова рискует запустить цепную реакцию и негативно повлиять на его крайних нападающих, которые лишатся надежного партнера, способного связывать игру и подчищать ошибки в средней зоне. Тот же нестабильный Артем Галимов добрую часть своих очков набирал благодаря труду Сафонова. Если же из пазла выпадет еще и Александр Барабанов, то первую тройку нападения придется просто пересобрать заново.
Взгляд на варианты внутри КХЛ оптимизма не добавляет. Топовые российские центры намертво связаны долгосрочными контрактами, а гипотетические попытки выменять сильного исполнителя у клубов-середняков потребуют от «Ак Барса» серьезной компенсации. Учитывая, что доступных игроков на действующих контрактах осталось не так уж и много, это будет проблематично. Возможно, в феврале стоило выменять Яшкина на кого-то из центров, пока он еще был доступен?
В таких жестких условиях североамериканский рынок видится единственным решением. «Ак Барсу» критически необходим габаритный, праворукий диспетчер, который умеет не только связывать игру в атаке, но и держать оборону, а также качественно работать на точке вбрасывания.
В июне, по мере формирования списков свободных агентов в Северной Америке, скаутам предстоит изучить рынок АХЛ, где всегда есть сильные исполнители, уткнувшиеся в стеклянный потолок. Идеальной мишенью могут стать опытные центры вроде Таннера Лачински, выбившего солидные 64 очка за «Хендерсон Силвер Найтс», или Кэмерона Хьюза из «Техас Старз».
Фото: скрин YouTube-канала хоккейного клуба Sent Louis Blues.
Интересным вариантом мог бы стать россиянин Никита Александров. Весь минувший сезон нападающий провел в АХЛ, курсируя между «Спрингфилдом» и «Онтарио», где в 66 матчах набрал солидные 56 очков (16+40), но так и не получил полноценного шанса закрепиться в НХЛ. Александров будто уткнулся в стеклянный потолок североамериканских фарм-клубов. Возвращение в Россию в статусе безоговорочного первого центра команды-претендента на Кубок Гагарина могло бы стать для него блестящим перезапуском карьеры, а для «Ак Барса» — спасительным решением, не съедающим драгоценную легионерскую квоту.
Понятно, что заполнение дефицитной вакансии игроком из АХЛ — это всегда лотерея и риск затяжной адаптации к специфике КХЛ. Но ситуация для Марата Валиуллина практически патовая: нужно опередить конкурентов и уговорить качественного центра прилететь в лигу. Иначе «Ак Барс» рискует войти в новый сезон с серьезной пробоиной на ключевой позиции.