Воронков и эхо серебряного сезона: повторит ли «Ак Барс» путь после потери Сафонова

Главным маркером той кадровой проблемы косвенно стал и сам Илья Сафонов. В серебряном сезоне 2022/2023 он в связке с Воронковым и Радуловым выдал свой лучший на тот момент отрезок, набрав солидные 37 очков (19+18) в регулярном чемпионате и превратившись в незаменимого игрока топ-6. Но как только из его звена исчез силовой партнер, выполнявший огромный объем черновой работы, выигрывавший борьбу у бортов и постоянно закрывавший обзор вратарям соперника на пятаке, показатели Сафонова пошли на спад. В чемпионате 2023/2024 Илья выглядел гораздо менее эффективно, набрав всего 20 очков и забросив 13 шайб. Без Воронкова Сафонов лишился прежнего пространства для маневра, а вся атака казанцев потеряла свою пробивную силу и агрессивный прессинг в чужой зоне. Александр Радулов же в основном стал срываться на Илье Сафонове, который воспринимал это куда острее, чем непробиваемый на эмоции Воронков.