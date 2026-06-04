Одичавших собак в Татарстане могут официально причислить к охотничьим ресурсам

Председатель комитета Назип Хазипов напомнил, что на прошлом заседании при обсуждении отчета Правительства РТ Госкомитету РТ по биоресурсам было рекомендовано разработать методику учета численности одичавших собак, согласовав ее с профильными ведомствами, а затем подготовить и внести в Госсовет законопроект о признании этих животных охотничьим ресурсом.