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Одичавших собак в Татарстане могут официально причислить к охотничьим ресурсам

На заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике обсуждалась инициатива о признании бродячих собак, вернувшихся к дикому образу жизни, охотничьим ресурсом.

Источник: МК.RU Казань

Соответствующий законопроект планируется разработать во втором полугодии 2026 года и внести на рассмотрение в республиканский парламент.

Председатель комитета Назип Хазипов напомнил, что на прошлом заседании при обсуждении отчета Правительства РТ Госкомитету РТ по биоресурсам было рекомендовано разработать методику учета численности одичавших собак, согласовав ее с профильными ведомствами, а затем подготовить и внести в Госсовет законопроект о признании этих животных охотничьим ресурсом.

Предложение Хазипова о включении данной рекомендации в постановление комитета депутаты единогласно поддержали.