В Хабаровском крае врачи назвали прививки которые спасают летом

В Хабаровском крае врачи напомнили, какие прививки особенно актуальны в летний период и перед поездками, — сообщает Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.
Специалисты отмечают: лето — не повод откладывать вакцинацию, а наоборот время, когда важно заранее защититься от ряда инфекций, которые активизируются или легко подхватываются в поездках и при смене климата.
В числе ключевых прививок называют защиту от гриппа (в отдельных случаях её делают уже в конце лета), столбняка и дифтерии (раз в 10 лет), пневмококковой инфекции для пожилых и людей с хроническими заболеваниями.
Также медики подчёркивают важность прививки от гепатита A, которая актуальна вне зависимости от поездок, а при путешествиях в регионы с низким уровнем санитарии — вакцинации против брюшного тифа. Для отдельных стран может потребоваться защита от менингококковой инфекции.
Врачи отдельно напоминают: иммунитет формируется не сразу, поэтому прививки лучше делать заранее, а не накануне поездки.