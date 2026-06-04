Ремонт пяти улиц пройдет в Пресненском районе до конца года

«Хорошее освещение — необходимое условие комфортной городской среды, поэтому установим фонари с энергоэффективными светильниками. Нерегулируемые пешеходные переходы оснастим опорами контрастного освещения, что позволит самой “зебре” и пешеходу на ней быть заметнее для водителей в темное время суток. Для пассажиров городского транспорта оборудуем современные остановочные павильоны с зарядными слотами и системами видеонаблюдения», — рассказал Петр Бирюков.