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Ремонт пяти улиц пройдет в Пресненском районе до конца года

Специалисты комплекса городского хозяйства проведут до конца года ремонт пяти улиц в Пресненском районе столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Источник: Агентство «Москва»

«Главная задача — создать комфортные условия для передвижения водителей и пешеходов, организовать удобные маршруты к жилым кварталам, транспортным и социально значимым объектам. Поэтому заменим дорожное покрытие и нанесем новую разметку, в пешеходных зонах установим лавочки и навигационные стелы», — отметил Петр Бирюков.

Заместитель мэра пояснил, что обновят ул. Сергея Макеева, ул. Малая Грузинская, ул. Пресненский Вал, Ножовый пер. и Малый Предтеченский пер.

«Хорошее освещение — необходимое условие комфортной городской среды, поэтому установим фонари с энергоэффективными светильниками. Нерегулируемые пешеходные переходы оснастим опорами контрастного освещения, что позволит самой “зебре” и пешеходу на ней быть заметнее для водителей в темное время суток. Для пассажиров городского транспорта оборудуем современные остановочные павильоны с зарядными слотами и системами видеонаблюдения», — рассказал Петр Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что на финальном этапе работ на всех улицах проведут озеленение.