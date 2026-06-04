Ремонт пяти улиц пройдет в Пресненском районе до конца года

«Главная задача — создать комфортные условия для передвижения водителей и пешеходов, организовать удобные маршруты к жилым кварталам, транспортным и социально значимым объектам. Поэтому заменим дорожное покрытие и нанесем новую разметку, в пешеходных зонах установим лавочки и навигационные стелы», — отметил Петр Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что обновят ул. Сергея Макеева, ул. Малая Грузинская, ул. Пресненский Вал, Ножовый пер. и Малый Предтеченский пер.
«Хорошее освещение — необходимое условие комфортной городской среды, поэтому установим фонари с энергоэффективными светильниками. Нерегулируемые пешеходные переходы оснастим опорами контрастного освещения, что позволит самой “зебре” и пешеходу на ней быть заметнее для водителей в темное время суток. Для пассажиров городского транспорта оборудуем современные остановочные павильоны с зарядными слотами и системами видеонаблюдения», — рассказал Петр Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что на финальном этапе работ на всех улицах проведут озеленение.