Водитель, сбивший женщину в Биробиджане осужден

В Еврейской автономной области 56 летний мужчина предстанет перед судом за совершение ДТП со смертельным исходом. Прокуратура региона утвердила обвинительное заключение по ч. 3 ст. 264 УК РФ, сообщает прокуратура ЕАО. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Инцидент произошёл утром 29 октября 2025 года. Водитель автомобиля «Тойота Карина», проезжая в районе улицы Пионерской города Биробиджана, совершил наезд на 58 летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.
Уголовное дело после завершения расследования направлено прокуратурой в суд. Согласно санкции ч. 3 ст. 264 УК РФ, обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы с дополнительным наказанием в виде запрета занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью сроком до трёх лет.
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