Водитель, сбивший женщину в Биробиджане осужден

Уголовное дело после завершения расследования направлено прокуратурой в суд. Согласно санкции ч. 3 ст. 264 УК РФ, обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы с дополнительным наказанием в виде запрета занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью сроком до трёх лет.