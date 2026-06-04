Секреты производства мороженого узнают хабаровчане в первые летние выходные

Если же кто-то не смог присоединиться к водным приключениям в субботу, в воскресенье, 7 июня, будет еще одна возможность. Однако на этот раз прогулка будет на катамаране, а затем определенный участок маршрута предстоит преодолеть пешком. Это будет путешествие «Сплав Анюй — скалы Надге» (6+). Тур подойдет как новичкам и детям, так и опытным туристам, к слову, наиболее активные участники смогут не только пройти по лесным тропам, но и подняться на самый высокий останец.