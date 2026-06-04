Секреты производства мороженого узнают хабаровчане в первые летние выходные

Для тех, кто не привык сидеть дома даже не в самые погожие дни (а, к слову, возвращения существенного тепла на выходных в Хабаровском крае пока не ожидается), туроператоры подготовили варианты занимательного и активного отдыха. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», на этой неделе желающих в основном будут знакомить с уникальной природой региона.
В субботу, 6 июня, можно покорить водную стихию, а заодно и отдохнуть от городской суеты — отправиться в сап-сплав по реке Тунгуска (0+). Организаторы подмечают, что маршрут подойдет в том числе и новичкам.
— Ко всему прочему сап-сплав — это отличная возможность снять короткометражный фильм для участия в IV сезоне Всероссийского конкурса «Дальний Восток — Земля приключений», главный приз которого — 3 млн рублей, — напомнили в министерстве туризма Хабаровского края.
Или на первых летних выходных можно попробовать главное сезонное лакомство — мороженое. А вместе с тем и узнать секреты производства этого десерта во время экскурсии по фабрике мороженого «Жизнь — Малина!» (0+).
Если же кто-то не смог присоединиться к водным приключениям в субботу, в воскресенье, 7 июня, будет еще одна возможность. Однако на этот раз прогулка будет на катамаране, а затем определенный участок маршрута предстоит преодолеть пешком. Это будет путешествие «Сплав Анюй — скалы Надге» (6+). Тур подойдет как новичкам и детям, так и опытным туристам, к слову, наиболее активные участники смогут не только пройти по лесным тропам, но и подняться на самый высокий останец.
Или есть и другое предложение — отправиться к геологическому памятнику, сформированному на месте древнего потухшего вулкана. Туристов, которые отправятся в село Новокаменка к каменному водопаду (6+) ждут также творческие мастер-классы по выделке рыбьей кожи и изготовлению авторского сувенира, а также обед на даче Союза художников России.
А возможно кто-то захочет погрузиться в историю? Для таких интересующихся тоже есть интересный вариант времяпрепровождения — обзорная иммерсивная прогулка по центру краевой столицы «Новая волна» (6+). Во время нее образы прошлого оживут благодаря технологиям дополненной реальности, а гиды дополнят картинку историями о знаменитых путешественниках, врачах и спортсменах, оставивших заметный след в жизни Хабаровска. А еще участники экскурсии смогут узнать секреты главной улицы города.
— Желающие могут посетить выбранные туры со специальной скидкой по промослову «Минтур», — подметили в ведомстве, на сайте и в социальных сетях которого можно узнать подробнее о предстоящих турах.