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В воронежском зоопитомнике родился детеныш яков

Теленку пока не дали имя, но его уже можно посмотреть.

Источник: Комсомольская правда

В середине мая увеличилась коллекция зоопитомника «Червленый Яр», который является подразделением Воронежского зоопарка. Пополнением произошло в семье тибетских яков. Специалисты пока не смогли определить пол малыша, приближаться к нему пока опасно.

— Мама старается оберегать игривого малыша от глаз посетителей, кормит его молоком и заботливо подзывает к себе… забавным похрюкиванием. Он уже вовсю проявляет свой задорный и веселый характер, — сообщили в зоопитомнике.

Посетители уже могут посмотреть на детеныша яков в вольере.

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