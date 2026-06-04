В Таганроге полиция задержала мужчину с 108 граммами «запрещёнки»

Пресс‑служба ГУ МВД РФ по Ростовской области сообщает о задержании в Таганроге молодого человека 2004 года рождения, у которого обнаружено и изъято более 100 г синтетического наркотического вещества.
По данным следствия, задержанный действовал по указанию куратора интернет‑магазина, функционировавшего в теневом сегменте сети. Злоумышленник получил координаты тайника, забрал наркотики и хранил их с целью дальнейшего сбыта на территории города. Общая масса запрещённого вещества составила 108,52 г.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»). Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ведётся дальнейшая работа: сотрудники полиции устанавливают дополнительные эпизоды преступной деятельности задержанного и возможных соучастников.