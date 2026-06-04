Следы противостояния войск Тимура и Тохтамыша обнаружены в Самарской области

«Ранее подобное масштабное сооружение в виде вала со рвом общей длиной около 14 км было найдено в Красноярском районе нашей области, у слияния рек Кондурча и Сок. Эти валы и рвы, скорее всего, являются оборонительными сооружениями, и по ряду признаков мы связываем их с военным походом Амира Тимура в 1391 году. Вполне возможно, что валы со рвами сооружались передовыми отрядами армии Амира Тимура для предотвращения ночных конных атак золотоордынских воинов», — рассказал Зубов.