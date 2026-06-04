Следы противостояния войск Тимура и Тохтамыша обнаружены в Самарской области

Сражение Тимура и Тохтамыша состоялось в июне 1391 года. Хан Золотой Орды был повержен. По мнению историков, эта веха стала началом заката золотоордынской эпохи. Ученые ищут свидетельства значимой битвы в рамках международного историко-археологического проекта «Военный поход Амира Тимура в Дешт-и-Кыпчак в 1391 году».
Как рассказал «Родине» руководитель научно-исследовательской лаборатории археологии Самарского университета, директор научно-образовательного центра археологии и этнографии Волго-Уралья Сергей Зубов, во время археологической разведки в урочище Кандабулакский лес в Сергиевском районе Самарской области обнаружен древний оплывший земляной вал со рвом длинной порядка 12 км.
«Ранее подобное масштабное сооружение в виде вала со рвом общей длиной около 14 км было найдено в Красноярском районе нашей области, у слияния рек Кондурча и Сок. Эти валы и рвы, скорее всего, являются оборонительными сооружениями, и по ряду признаков мы связываем их с военным походом Амира Тимура в 1391 году. Вполне возможно, что валы со рвами сооружались передовыми отрядами армии Амира Тимура для предотвращения ночных конных атак золотоордынских воинов», — рассказал Зубов.
После обнаружения огромного вала со рвом в Красноярском районе ученые предположили, что должны быть еще оборонительные сооружения. «Изучая карту местности, где могли проходить войска Амира Тимура и хана Тохтамыша, мы обратили внимание на село Кандабулак. Дело в том, что “кан” в переводе с татарского означает “кровь”, а “булак” — “небольшая речка, ручей”, — пояснил Зубов.
Обследование валов затруднено, поскольку в основном оборонительные сооружения находятся не на открытой местности, а в лесном массиве. Поэтому для создания топографического плана сооружения с координатами ученые применяют лазерное сканирование рельефа с помощью беспилотника. Общая площадь обследуемой территории, прилегающей к валу и рву, составляет около 700 гектаров.
Во второй половине августа археологи планируют начать археологические раскопки.
«Будем делать разрез вала и рва, чтобы узнать, как они были сооружены и каковы были их первоначальные размеры. Будем также закладывать стратиграфические шурфы, чтобы найти культурный слой, оставшийся от армии того или иного полководца, и верифицировать эти сооружения, установить их принадлежность», — отметил Сергей Зубов.