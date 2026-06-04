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Следы противостояния войск Тимура и Тохтамыша обнаружены в Самарской области

В Самарской области найдены следы оборонительных сооружений, которые могут быть связаны с битвой Амира Тимура (Тамерлана) и хана Золотой Орды Тохтамыша в конце XIV века. Археологи обследуют многокилометровые валы и рвы в двух районах Самарской области.

Источник: "Российская газета"

Сражение Тимура и Тохтамыша состоялось в июне 1391 года. Хан Золотой Орды был повержен. По мнению историков, эта веха стала началом заката золотоордынской эпохи. Ученые ищут свидетельства значимой битвы в рамках международного историко-археологического проекта «Военный поход Амира Тимура в Дешт-и-Кыпчак в 1391 году».

Как рассказал «Родине» руководитель научно-исследовательской лаборатории археологии Самарского университета, директор научно-образовательного центра археологии и этнографии Волго-Уралья Сергей Зубов, во время археологической разведки в урочище Кандабулакский лес в Сергиевском районе Самарской области обнаружен древний оплывший земляной вал со рвом длинной порядка 12 км.

«Ранее подобное масштабное сооружение в виде вала со рвом общей длиной около 14 км было найдено в Красноярском районе нашей области, у слияния рек Кондурча и Сок. Эти валы и рвы, скорее всего, являются оборонительными сооружениями, и по ряду признаков мы связываем их с военным походом Амира Тимура в 1391 году. Вполне возможно, что валы со рвами сооружались передовыми отрядами армии Амира Тимура для предотвращения ночных конных атак золотоордынских воинов», — рассказал Зубов.

После обнаружения огромного вала со рвом в Красноярском районе ученые предположили, что должны быть еще оборонительные сооружения. «Изучая карту местности, где могли проходить войска Амира Тимура и хана Тохтамыша, мы обратили внимание на село Кандабулак. Дело в том, что “кан” в переводе с татарского означает “кровь”, а “булак” — “небольшая речка, ручей”, — пояснил Зубов.

Обследование валов затруднено, поскольку в основном оборонительные сооружения находятся не на открытой местности, а в лесном массиве. Поэтому для создания топографического плана сооружения с координатами ученые применяют лазерное сканирование рельефа с помощью беспилотника. Общая площадь обследуемой территории, прилегающей к валу и рву, составляет около 700 гектаров.

Источник: "Российская газета"

Во второй половине августа археологи планируют начать археологические раскопки.

«Будем делать разрез вала и рва, чтобы узнать, как они были сооружены и каковы были их первоначальные размеры. Будем также закладывать стратиграфические шурфы, чтобы найти культурный слой, оставшийся от армии того или иного полководца, и верифицировать эти сооружения, установить их принадлежность», — отметил Сергей Зубов.