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За 3 июня в Ростовской области ликвидированы десять техногенных пожаров

132 человека привлекались к ликвидации десяти пожаров и шести ДТП на Дону за 3 июня.

Источник: Комсомольская правда

За минувшие сутки 3 июня пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области ликвидировали десять техногенных пожаров и оказали помощь на шести дорожно-транспортных происшествиях. Такой статистикой поделились в пресс-службе донского МЧС.

К ликвидации последствий всех происшествий привлекались 132 человека личного состава и 33 единицы специализированной техники.

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