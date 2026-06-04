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+21 градус и ливни ждут нижегородцев 4 июня

Стоит захватить с собой зонт или дождевик.

Источник: Живем в Нижнем

Пасмурная и дождливая погода ждет нижегородцев и гостей регионального центра в четверг, 4 июня. Температурный максимум суток — плюс 21 градус. Об этом сообщили эксперты сервиса «Яндекс. Погода».

По информации синоптиков, сегодня в столице Приволжья будет облачно. Температура воздуха будет варьироваться от +18 до +21. Осадки наиболее вероятны после полудня.

К вечеру ливни должны прекратиться. Ночью в городе похолодает до +12.

Стоит отметить, что в пятницу дождей в Нижнем Новгороде не ожидается. Столбики уличных термометров будут подниматься до отметки +20.

Ранее мы рассказывали о том, на каких улицах областного центра сегодня не будет света и горячей воды.