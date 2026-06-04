+21 градус и ливни ждут нижегородцев 4 июня

Пасмурная и дождливая погода ждет нижегородцев и гостей регионального центра в четверг, 4 июня. Температурный максимум суток — плюс 21 градус. Об этом сообщили эксперты сервиса «Яндекс. Погода».
По информации синоптиков, сегодня в столице Приволжья будет облачно. Температура воздуха будет варьироваться от +18 до +21. Осадки наиболее вероятны после полудня.
К вечеру ливни должны прекратиться. Ночью в городе похолодает до +12.
Стоит отметить, что в пятницу дождей в Нижнем Новгороде не ожидается. Столбики уличных термометров будут подниматься до отметки +20.
Ранее мы рассказывали о том, на каких улицах областного центра сегодня не будет света и горячей воды.