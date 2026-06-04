На юге Красноярского края в столовой и кафе готовили из неизвестного мяса

Специалисты регионального управления Россельхознадзора регулярно проводят мониторинг предприятий общепита в компоненте «Меркурий» ФГИС «ВетИС». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. В ходе проверок устанавливается, сопровождаются ли все продукты животного происхождения, используемые для приготовления блюд, необходимыми ветеринарными документами. В конце мая текущего года специалисты ведомства проводили проверки двух заведений, находящихся на юге региона. Выяснилось, что столовая в поселке Шушенское не зарегистрирована в информационных системах, а кафе в селе Казанцево оформляет документы только на снеки. Таким образом, предприниматели занимаются приготовлением и продажей блюд, используя ингредиенты сомнительного происхождения, не прошедшие проверку на соответствие стандартам качества и безопасности. Владельцам заведений вынесены официальные предостережения о недопустимости несоблюдения обязательных норм. Читайте также: В Красноярский край ввезли более 135 тысяч инкубационных яиц из Узбекистана Более 60 килограммов мяса, молока и мёда изъяли у пассажиров в аэропорту Красноярска.