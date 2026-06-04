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«Парковые герои 3.0»: волонтеров Казани приглашают на первую встречу в третьем сезоне проекта

Она пройдет на пляже озера Комсомольское.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В эту субботу, 6 июня, на пляже озера Комсомольское состоится первая встреча волонтеров в рамках проекта «Парковые герои». Добровольцы уберут мусор с береговой линии, поговорят об уникальности и особенности водоема.

Группу волонтеров возглавит доцент Института управления, экономики и финансов КФУ Эльвира Набеева.

Встреча состоится на пляже в 10:00. Для участия требуется регистрация.

В течение этого лета встречи также пройдут в парке у ДК Саид-Галиева, на набережной озера Кабан, бульваре «Ак Чәчәкләр», в парке Победы, на Малом Чайковом озере и в сквере им. Тинчурина, сообщили в дирекции парков и скверов.