«Парковые герои 3.0»: волонтеров Казани приглашают на первую встречу в третьем сезоне проекта

В течение этого лета встречи также пройдут в парке у ДК Саид-Галиева, на набережной озера Кабан, бульваре «Ак Чәчәкләр», в парке Победы, на Малом Чайковом озере и в сквере им. Тинчурина, сообщили в дирекции парков и скверов.