«Парковые герои 3.0»: волонтеров Казани приглашают на первую встречу в третьем сезоне проекта

В эту субботу, 6 июня, на пляже озера Комсомольское состоится первая встреча волонтеров в рамках проекта «Парковые герои». Добровольцы уберут мусор с береговой линии, поговорят об уникальности и особенности водоема.
Группу волонтеров возглавит доцент Института управления, экономики и финансов КФУ Эльвира Набеева.
Встреча состоится на пляже в 10:00. Для участия требуется регистрация.
В течение этого лета встречи также пройдут в парке у ДК Саид-Галиева, на набережной озера Кабан, бульваре «Ак Чәчәкләр», в парке Победы, на Малом Чайковом озере и в сквере им. Тинчурина, сообщили в дирекции парков и скверов.