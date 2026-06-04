В Калининграде задержали мошенников, причастных к похищению человека

В марте 2023 года один из потерпевших — житель Калининграда — решил обратиться в правоохранительные органы для защиты своих прав. Узнав об этом, двое фигурантов жестоко избили его и вывезли в безлюдное место, где под угрозами расправы и насилия над его несовершеннолетней дочерью потребовали отказаться от попыток подать заявление о совершенном преступлении.