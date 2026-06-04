Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Огромный трихобезоар извлекли хирурги из желудка нижегородки

Вмешательство прошло успешно, состояние пациентки стабилизировалось.

Хирурги ГКБ № 5 Нижнего Новгорода успешно удалили огромный трихобезоар из желудка 18‑летней пациентки. Об этом сообщили в МАХ-канале «Бокал прессека».

Девушка обратилась в городскую клиническую больницу № 5 с диагнозом «анемия». В ходе обследования медики обнаружили в её желудке крупный ком из проглоченных волос — трихобезоар.

Причина образования инородного тела оказалась связана с психологическим состоянием пациентки: после серьёзного стресса она выработала привычку регулярно жевать собственные волосы.

Поскольку волосы не перевариваются в желудочно‑кишечном тракте, они накапливались и постепенно сформировали массивный конгломерат. Консервативные методы в таких случаях неэффективны — избавиться от трихобезоара можно только хирургическим путём.

Операцию провели специалисты 2‑го хирургического отделения ГКБ № 5 — Михаил Сидоров и Илья Рева. Вмешательство прошло успешно, состояние пациентки стабилизировалось.

Ранее нижегородские хирурги применили технологию выжигания опухолей микроволнами.