Огромный трихобезоар извлекли хирурги из желудка нижегородки

Хирурги ГКБ № 5 Нижнего Новгорода успешно удалили огромный трихобезоар из желудка 18‑летней пациентки. Об этом сообщили в МАХ-канале «Бокал прессека».
Девушка обратилась в городскую клиническую больницу № 5 с диагнозом «анемия». В ходе обследования медики обнаружили в её желудке крупный ком из проглоченных волос — трихобезоар.
Причина образования инородного тела оказалась связана с психологическим состоянием пациентки: после серьёзного стресса она выработала привычку регулярно жевать собственные волосы.
Поскольку волосы не перевариваются в желудочно‑кишечном тракте, они накапливались и постепенно сформировали массивный конгломерат. Консервативные методы в таких случаях неэффективны — избавиться от трихобезоара можно только хирургическим путём.
Операцию провели специалисты 2‑го хирургического отделения ГКБ № 5 — Михаил Сидоров и Илья Рева. Вмешательство прошло успешно, состояние пациентки стабилизировалось.
Ранее нижегородские хирурги применили технологию выжигания опухолей микроволнами.