Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Скворцова: Новая вакцина от колоректального рака доказала свою эффективность

Первые результаты применения российской вакцины от колоректального рака «Онкопепт» показали формирование ожидаемого иммунного ответа у пациентов. Об этом в четверг, 4 июня, на полях ПМЭФ рассказала руководитель ФМБА России Вероника Скворцова.

Первые результаты применения российской вакцины от колоректального рака «Онкопепт» показали формирование ожидаемого иммунного ответа у пациентов. Об этом в четверг, 4 июня, на полях ПМЭФ рассказала руководитель ФМБА России Вероника Скворцова.

По ее словам, первые пациенты начали получать препарат в конце марта — начале апреля, и сейчас специалисты располагают данными двухмесячного наблюдения.

— Мы можем сказать, что вакцина хорошо переносится, не вызывает каких-то тяжелых побочных действий и обеспечивает тот иммунный отклик, на который мы рассчитывали, — заявила Скворцова.

Глава ФМБА отметила, что в настоящее время для терапии отобраны более 40 человек. Часть пациентов находится на этапе подготовки вакцины, часть уже получает лечение. Препарат назначают преимущественно больным с метастатическим раком толстой кишки после операции и как минимум двух линий системной химиотерапии, передает РИА Новости.

Принцип возникновения рака интересует многих: некоторые считают, что в этом виноват неправильный образ жизни, а кто-то уверен в том, что это наследственный недуг. «Вечерняя Москва» узнала, может ли онкология передаваться по наследству от родителей.