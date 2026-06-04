Скворцова: Новая вакцина от колоректального рака доказала свою эффективность

Первые результаты применения российской вакцины от колоректального рака «Онкопепт» показали формирование ожидаемого иммунного ответа у пациентов. Об этом в четверг, 4 июня, на полях ПМЭФ рассказала руководитель ФМБА России Вероника Скворцова.
По ее словам, первые пациенты начали получать препарат в конце марта — начале апреля, и сейчас специалисты располагают данными двухмесячного наблюдения.
— Мы можем сказать, что вакцина хорошо переносится, не вызывает каких-то тяжелых побочных действий и обеспечивает тот иммунный отклик, на который мы рассчитывали, — заявила Скворцова.
Глава ФМБА отметила, что в настоящее время для терапии отобраны более 40 человек. Часть пациентов находится на этапе подготовки вакцины, часть уже получает лечение. Препарат назначают преимущественно больным с метастатическим раком толстой кишки после операции и как минимум двух линий системной химиотерапии, передает РИА Новости.
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