Скворцова: Новая вакцина от колоректального рака доказала свою эффективность

Глава ФМБА отметила, что в настоящее время для терапии отобраны более 40 человек. Часть пациентов находится на этапе подготовки вакцины, часть уже получает лечение. Препарат назначают преимущественно больным с метастатическим раком толстой кишки после операции и как минимум двух линий системной химиотерапии, передает РИА Новости.