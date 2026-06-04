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Сотрудники краевого ГУФСИН задержали находившихся в розыске осужденных

Сотрудниками ГУФСИН по Пермскому краю задержаны двое осужденных, долгое время находившихся в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: Коммерсантъ

Сотрудниками ГУФСИН по Пермскому краю задержаны двое осужденных, долгое время находившихся в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Один из осужденных числился в федеральном розыске с 2002 года за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков, второй — с 2014 года за совершение смертельного ДТП. Все это время обоим преступникам удавалось избегать правосудия, используя поддельные документы. Сотрудники разыскного отдела ГУФСИН установили, что фигуранты могут проживать в Краснодаре и в Костроме. Для проверки информации в эти города отправились оперативные группы. При проверке очередных предполагаемых адресов разыскиваемых задержали возле подъездов домов.