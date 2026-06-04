В ФМБА сообщили об эффективности российской вакцины от колоректального рака

Руководитель ведомства уточнила, что к терапии «Онкопептом» уже отобрано более 40 человек. У всех разные стадии заболевания. Кто-то ожидает приготовления вакцины, кто-то уже проходит лечение. Препарат назначают преимущественно пациентам с метастатическим раком толстой кишки. При этом обязательными условиями при вакцинации является перенесенная операция и не менее 2-х курсов системной химиотерапии.