Фетисов раскритиковал решение и поведение Исинбаевой

«Это был ее личный выбор. Она говорит, что испытывала гордость, когда поднимали российский флаг, однако не предприняла никаких шагов, чтобы вернуть нам этот флаг в МОК. Звучит цинично, не так ли? Она решила жить с этим. Каково ее счастье сейчас, остается лишь предполагать», — отметил Фетисов.