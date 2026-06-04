Фетисов раскритиковал решение и поведение Исинбаевой

Двукратный олимпийский чемпион и семикратный победитель мировых первенств по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов выразил несогласие с действиями легкоатлетки Елены Исинбаевой, которая отказалась отстаивать национальные интересы России в Международном олимпийском комитете.
На полях Петербургского международного экономического форума Фетисов поделился мнением о поведении известной спортсменки, сообщает РИА «Новости».
«Это был ее личный выбор. Она говорит, что испытывала гордость, когда поднимали российский флаг, однако не предприняла никаких шагов, чтобы вернуть нам этот флаг в МОК. Звучит цинично, не так ли? Она решила жить с этим. Каково ее счастье сейчас, остается лишь предполагать», — отметил Фетисов.
Парламентарий указал, что Исинбаева оказалась среди немногих, кто принял такое решение. Он добавил, что большинство выдающихся спортсменов, включая хоккеистов, возвращаются в Россию, хотя у них были все возможности для комфортной жизни за границей.
В настоящее время Исинбаева проживает в Испании. Ее полномочия в комиссии атлетов МОК истекли после завершения Олимпийских игр в Париже.
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