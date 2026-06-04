«Я притворилась мертвой»: директор ювелирного бренда из Петербурга выжила после семи ударов ножом

В Северной столице расследуется громкое дело о покушении на убийство, которое потрясло жителей Приморского района. Успешная предпринимательница, создательница ювелирного бренда, стала жертвой жестокого нападения со стороны бывшего супруга — гражданина Египта. Женщина выжила чудом: получив семь ножевых ранений и потеряв более двух литров крови, она смогла притвориться мертвой и потом позвать на помощь.
Россиянка попалась в ловушку, устроенную экс-мужем в их бывшей квартире. Трагические события развернулись днем 27 мая 2026 года в доме 49 на улице Оптиков. За несколько часов до нападения, женщина получила на руки долгожданное свидетельство о разводе. Фактический разрыв с мужем-египтянином случился еще в конце февраля после того, как россиянка, по ее словам, столкнулась с абьюзом, «эмоциональными качелями» и изменами. Последние два месяца она скрывалась, но восточный мужчина настойчиво искал с ней встречи.
Развод стал спусковым крючком. Отвергнутый супруг не смог смириться с потерей контроля. Зная, что его бывшая не хочет его видеть, он пошел на хитрость. Мужчина позвонил по телефону и заверил, что навсегда уезжает из России. Напоследок он попросил только об одном одолжении: приехать в их общую квартиру, чтобы забрать оставшиеся вещи и обсудить формальности. Женщина поверила и пришла на встречу, ставшую роковой.
— Он просто не пережил то, что я развелась официально, — позже расскажет пострадавшая, лежа в больничной палате.
Как только россиянка переступила порог, мужчина набросился на нее. Сначала пытался задушить жертву голыми руками, но столкнулся с сопротивлением.
Разъяренный неудачей, он схватил нож и начал наносить удары, целясь исключительно в жизненно важные органы и лицо.
По словам пострадавшей, одной из первых целей нападавшего был ее глаз — он хотел выколоть его, но женщина инстинктивно закрылась руками. Лезвие рассекло пальцы, повредила нервы. Далее последовали удары в область печени и в ногу. Один из ударов перебил седалищный нерв, из-за чего женщина мгновенно потеряла контроль над правой ногой.
Во время резни бывший пытался всунуть в рот женщине аспирин, чтобы предотвратить свертывание крови. Петербурженке удалось незаметно выплюнуть средство, но все же она потеряла около двух литров крови.
Поняв, что египтянин хочет ее добить, женщина перестала кричать, обмякла и замерла с закрытыми глазами, притворившись мертвой. Обман сработал. Решив, что он убил бывшую жену, египтянин прекратил наносить удары, вышел из квартиры и запер входную дверь, забрав с собой ключи и телефон жертвы, чтобы та не могла позвонить в полицию.
Оставшись одна в луже крови и будучи не в состоянии нормально двигаться из-за перебитого нерва, россиянка проявила невероятную волю к жизни. Как только шаги нападавшего стихли, она «очнулась» и начала действовать. Потеряв много крови и испытывая шок, она ползком добралась до входной двери и закрылась изнутри на щеколду на случай, если убийца вернется. Затем, используя подручные средства, она наложила жгут на ногу — перевязала рану проводом, пытаясь остановить геморрагию.
Понимая, что без помощи ей не выжить, женщина доползла до балкона или окнаи начала звать на помощь. В какой-то момент палач вернулся. Он пытался выломать дверь, чтобы, вероятно, убедиться в ее смерти, но щеколда выдержала.
Крики о помощи услышал случайный прохожий. Женщина позже расскажет, что несколько взрослых людей прошли мимо, не обращая внимания на ее мольбы, но один подросток не остался равнодушным. Мальчик, которому на вид было около 16 лет, подбежал к дому, вызвал МЧС и скорую помощь, чем спас ей жизнь.
Пострадавшую в критическом состоянии экстренно доставили в клинику МЧС. За первую неделю врачи провели ей три сложнейших операции. Вероника выжила, но последствия нападения оказались тяжелыми. Она не двигает правой ногой и двумя пальцами левой руки. Врачи прогнозируют, что на реабилитацию и восстановление уйдет не менее двух лет.
Тем временем нападавший был задержан в тот же день, 27 мая. Ирония судьбы (или, как выразились следователи, глупость преступника) привела его прямо в руки полиции. Он блуждал в районе Беговой улицы неподалеку от 25-го отдела полиции, где его опознали и задержали.
Следственным отделом УМВД России было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство» (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). На данный момент фигурант находится под стражей в СИЗО. Его жертва сейчас в больнице. Женщина надеется, что после отбытия наказания его депортируют на родину.
Сейчас женщина, занимающая высокий пост в ювелирной индустрии, дает интервью из больничной палаты и разыскивает того самого подростка, чтобы отблагодарить его. Она обращается ко всем женщинам: «Как только вам что-то не нравится в отношениях — уходите. Спасайте себя, ваша жизнь дороже всего остального».