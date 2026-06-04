«Я притворилась мертвой»: директор ювелирного бренда из Петербурга выжила после семи ударов ножом

Россиянка попалась в ловушку, устроенную экс-мужем в их бывшей квартире. Трагические события развернулись днем 27 мая 2026 года в доме 49 на улице Оптиков. За несколько часов до нападения, женщина получила на руки долгожданное свидетельство о разводе. Фактический разрыв с мужем-египтянином случился еще в конце февраля после того, как россиянка, по ее словам, столкнулась с абьюзом, «эмоциональными качелями» и изменами. Последние два месяца она скрывалась, но восточный мужчина настойчиво искал с ней встречи.