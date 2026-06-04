Цены на поездки на морские курорты резко взлетели для волгоградцев

Неприятной новостью поделился Волгоградстат в канун летних отпусков — средняя стоимость поездок на Черноморское побережье подросла сразу на 10,3% за неделю. Меньше выросли цены на поездки в отдельные страны Юго-Восточной Азии — здесь подорожание составило 7,7%.
Из овощей с 26 мая по 1 июня подорожали огурцы на 7,0%, капуста на 4,3% и лук на 4,0%. Подросли в цене также картофель, морковь и помидоры — от 1,3% до 1,7%.
Кроме того, скачок цен зафиксирован на стрижки — на 2,8% в мужском зале и на 2,4% в женском.
Ранее пналитики удивили волгоградцев подсчетами их доходов в 2025 году.