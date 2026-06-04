Собянин: Статус технопарка площадки «Физтехпарк» продлен на 10 лет

«Продлили статус технопарка площадке “Физтехпарк” в районе Северный еще на 10 лет. Это один из первых технопарков, получивших право на налоговые льготы в 2016 году. Он специализируется на информационно-коммуникационных технологиях, научных исследованиях и инновационных разработках в сфере высоких технологий», — говорится в сообщении.