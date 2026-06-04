Собянин: Статус технопарка площадки «Физтехпарк» продлен на 10 лет

«Продлили статус технопарка площадке “Физтехпарк” в районе Северный еще на 10 лет. Это один из первых технопарков, получивших право на налоговые льготы в 2016 году. Он специализируется на информационно-коммуникационных технологиях, научных исследованиях и инновационных разработках в сфере высоких технологий», — говорится в сообщении.
В настоящее время в технопарке 65 компаний-резидентов и больше тысячи сотрудников. В их числе: разработчик программного обеспечения «Киберпротект»; компания «Битру», которая занимается разработкой ПО на заказ и автоматизацией бизнес-процессов; «Колловэар» — разработчик платформы для цифровой трансформации предприятий.
«В планах на ближайшие 10 лет — модернизация инфраструктуры технопарка для масштабирования инновационных проектов, развития технологий искусственного интеллекта и прорывных научных разработок», — отметил мэр.
Он добавил, что в настоящее время в Москве 53 технопарка и с 2016 года объeм инвестиций в их развитие составил около 198 млрд руб. На 1 ₽ налоговых льгот приходится около 13 ₽ частных инвестиций.