Жители Приморья забрали из леса детеныша косули, решив, что мать его бросила

— Люди находят в лесу детенышей косуль и оленей и думают, что мама их бросила. Но на самом деле все наоборот. Почувствовав опасность, самка уводит ее от малыша, а детеныш затаивается в траве. Это его естественная защита от хищников. Когда опасность проходит, мама возвращается, — уточнили в Telegram-канале ведомства.