Жители Приморья забрали из леса детеныша косули, решив, что мать его бросила

Жители Приморья забрали из леса детеныша косули, потому что решили, что его бросила мама. Об этом случае в четверг, 4 июня, сообщили в Министерстве природы региона.
Сотрудники охотнадзора Приморья доставили в Центр реабилитации диких животных «Тигр» очередного «спасенного» косуленка. Сейчас специалисты выкармливают его из бутылочки.
— Люди находят в лесу детенышей косуль и оленей и думают, что мама их бросила. Но на самом деле все наоборот. Почувствовав опасность, самка уводит ее от малыша, а детеныш затаивается в траве. Это его естественная защита от хищников. Когда опасность проходит, мама возвращается, — уточнили в Telegram-канале ведомства.
Там также подчеркнули, что человек лишает животное шанса на жизнь в дикой природе, когда забирает его домой. Кроме того, стресс, неправильное кормление и потеря навыков выживания могут привести к его смерти.
До этого медведицу Машу, которая более 20 лет провела в тесной клетке у придорожного кафе на трассе Москва — Минск, спасли в Смоленской области. Во время осмотра специалисты пришли к выводу, что состояние животного тяжелое, оно сильно истощено.