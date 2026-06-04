Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Приморья забрали из леса детеныша косули, решив, что мать его бросила

Жители Приморья забрали из леса детеныша косули, потому что решили, что его бросила мама. Об этом случае в четверг, 4 июня, сообщили в Министерстве природы региона.

Жители Приморья забрали из леса детеныша косули, потому что решили, что его бросила мама. Об этом случае в четверг, 4 июня, сообщили в Министерстве природы региона.

Сотрудники охотнадзора Приморья доставили в Центр реабилитации диких животных «Тигр» очередного «спасенного» косуленка. Сейчас специалисты выкармливают его из бутылочки.

— Люди находят в лесу детенышей косуль и оленей и думают, что мама их бросила. Но на самом деле все наоборот. Почувствовав опасность, самка уводит ее от малыша, а детеныш затаивается в траве. Это его естественная защита от хищников. Когда опасность проходит, мама возвращается, — уточнили в Telegram-канале ведомства.

Там также подчеркнули, что человек лишает животное шанса на жизнь в дикой природе, когда забирает его домой. Кроме того, стресс, неправильное кормление и потеря навыков выживания могут привести к его смерти.

До этого медведицу Машу, которая более 20 лет провела в тесной клетке у придорожного кафе на трассе Москва — Минск, спасли в Смоленской области. Во время осмотра специалисты пришли к выводу, что состояние животного тяжелое, оно сильно истощено.