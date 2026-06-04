Стало известно, когда суд рассмотрит иск семьи Яниса Тиммы к Анне Седоковой

Родители Яниса и его маленький сын требуют от певицы крупную сумму — по 10 миллионов рублей каждому. Эти деньги, по мнению истцов, выручены от продажи общей квартиры. Однако сама артистка категорически не согласна с такими требованиями, а её защитники ранее пояснили, что все средства ушли на повседневные расходы семьи.