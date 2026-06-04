Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, когда суд рассмотрит иск семьи Яниса Тиммы к Анне Седоковой

Суд начнет рассматривать иск семьи баскетболиста Тиммы к Седоковой в июле.

Источник: Комсомольская правда

Останкинский суд Москвы займется имущественным спором между родными погибшего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы и его экс-супругой Анной Седоковой. Предварительное заседание по этому громкому делу назначено на середину июля. Как пишет РИА Новости, именно тогда судья впервые оценит претензии близких спортсмена к поп-звезде.

Родители Яниса и его маленький сын требуют от певицы крупную сумму — по 10 миллионов рублей каждому. Эти деньги, по мнению истцов, выручены от продажи общей квартиры. Однако сама артистка категорически не согласна с такими требованиями, а её защитники ранее пояснили, что все средства ушли на повседневные расходы семьи.

Напомним, трагедия произошла в декабре прошлого года. Яниса Тимму нашли мертвым в подъезде обычной пятиэтажки в центре столицы — это случилось на следующий день после дня рождения его бывшей жены.

Брак Седоковой и Тиммы продлился около четырех лет: они поженились в 2020-м, а осенью 2024-го уже подали документы на развод. Официально семья перестала существовать в декабре — за несколько недель до гибели экс-супруга.

Ранее Анна Седокова резко высказалась о родственниках бывшего мужа Яниса Тиммы. Она назвала их жадными бездельниками, уточнив, что никогда не брала никаких денег у Тиммы.