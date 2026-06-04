Исследование: В мае в Калининграде снизилась стоимость квартир в новостройках

Стоимость квартир в новостройках Калининграда снизилась в мае на 1,6%. Информацию об этом опубликовали на портале «Мир квартир».
Аналитики провели исследование по 70 крупным городам страны и замерили уровень средних цен на новостройки в мае. По данным экспертов, стоимость квартир на первичном рынке Калининграда составила 8,7 миллиона рублей. Цена квадратного метра в мае снизилась на 0,8%. Показатель составил 163,7 тысячи рублей.
В среднем по России цены на квартиры за месяц снизились на 0,1% до 8,3 миллиона рублей. Особенно подешевело жильё во Владикавказе (-5,7%), Барнауле (-3%) и Симферополе (-2,7%).
Ранее эксперт в сфере недвижимости, риелтор Олег Перевалов предположил, что цены на новостройки в 2026 году повышаться не будут. Исключением могут стать объекты в ликвидных местах.
При этом президент Гильдии риелторов Калининграда Константин Борсиев, напротив, считает, что в течение 2026 года спрос и стоимость жилья на первичном рынке в регионе будут расти. По его оценке, в первом квартале увеличение будет несущественным.