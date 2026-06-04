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В Курской области разминировали более 168 тыс. га в приграничье

В Курской области разминировано 92 населенных пункта, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. По его словам, очищено более 168 тыс. га приграничных территорий.

В Курской области разминировано 92 населенных пункта, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. По его словам, очищено более 168 тыс. га приграничных территорий.

«На сегодняшний день разминировано… более 880 км дорог, свыше 18 тыс. зданий и сооружений. Уничтожено без малого 3 млн взрывоопасных предметов», — рассказал господин Хинштейн в интервью «РИА Новости» на ПМЭФ.

МЧС России планирует в течение трех лет увеличить численность саперов для разминирования территорий в пять раз. Также в центральном аппарате МЧС создадут управление противоминной деятельности и пиротехнические группы в Курской и Херсонской областях.

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