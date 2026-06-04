Мессенджер «Макс» исчез из магазина приложений Apple

Приложение «Макс» пропало из из магазина приложений Apple App Store, сообщили РБК в пресс-службе мессенджера. При этом его все еще можно установить в остальных магазинах приложений.
«Приложение, ранее установленное на смартфонах пользователей, продолжит работать в обычном режиме. Команда Мах направила запрос о предоставлении разъяснений в Apple и работает над оперативным решением проблемы», — говорится в сообщении.
Бета-версия российского мессенджера от компании VK вышла в марте 2025 года. Зарегистрироваться на платформе могут жители 40 стран, в том числе Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. С 1 сентября того же года приложение было включено в список обязательных для предустановки на новые смартфоны в России.
В марте 2026-го в пресс-службе мессенджера сообщили, что на платформе зарегистрировались 100 млн пользователей.