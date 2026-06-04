Мессенджер «Макс» исчез из магазина приложений Apple

Бета-версия российского мессенджера от компании VK вышла в марте 2025 года. Зарегистрироваться на платформе могут жители 40 стран, в том числе Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. С 1 сентября того же года приложение было включено в список обязательных для предустановки на новые смартфоны в России.