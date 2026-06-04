В МЧС напомнили правила безопасности на природе при приготовлении шашлыка

«В первую очередь необходимо определить место своей пикниковой точки. Понятно, что просто так в лес никто не ездит, обязательно все едут, чтобы пожарить шашлыки, приготовить пищу. И самое основное — выбрать место, чтобы были выдержаны расстояния до кустарников, были выдержаны расстояния до хвойного и сухого леса», — сказал он.