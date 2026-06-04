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В МЧС напомнили правила безопасности на природе при приготовлении шашлыка

МЧС РФ: при приготовлении шашлыка на природе нужно правильно выбрать место.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Россиянам при приготовлении шашлыка на природе нужно правильно выбрать место для пикника, держать рядом воду и огнетушитель, а перед уходом тщательно залить угли, сообщил РИА Новости замначальника главного управления — начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы столичного главка МЧС РФ Александр Бобров.

«В первую очередь необходимо определить место своей пикниковой точки. Понятно, что просто так в лес никто не ездит, обязательно все едут, чтобы пожарить шашлыки, приготовить пищу. И самое основное — выбрать место, чтобы были выдержаны расстояния до кустарников, были выдержаны расстояния до хвойного и сухого леса», — сказал он.

При этом он отметил, что на отдыхе в лесу всегда нужно иметь при себе емкость с водой и лопату, чтобы потушить огонь в чрезвычайной ситуации.

«В автомобиле всегда есть огнетушитель, поэтому как только вы начинаете жарить шашлык, держите рядом с собой огнетушитель», — отметил Бобров.

Он также подчеркнул, что перед тем, как уйти с места отдыха, нужно посмотреть, в каком состоянии после приготовления еды остались угли — их обязательно необходимо потушить, переворошить, засыпать землей и залить водой. Только после этого можно покидать место пикника.

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