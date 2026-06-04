Забег на 5 километров прошел в центре Петербурга в рамках ПМЭФ

На время проведения забега в городе временно изменили схему движения транспорта. Они затронули несколько автобусных маршрутов — №№ 2, 3, 7, 10, 22, 24, 27, 70, 71, 191, а также троллейбусы №№ 1, 5, 7, 10, 11, 17 и 22. Водителей и пассажиров просят заранее планировать маршруты.