Забег на 5 километров прошел в центре Петербурга в рамках ПМЭФ

В центре Петербурга утром 4 июня прошел Всероссийский забег в рамках Петербургского международного экономического форума. Старт был назначен у Исаакиевского собора на 6:30, но участники начали собираться гораздо раньше.
— Трасса длиной 5 километров проложена по Адмиралтейской набережной. Участники бежали мимо главных достопримечательностей города, — рассказали организаторы.
Перед забегом открыли фан-зону и провели торжественную церемонию. Организаторами мероприятия выступили Министерство спорта России, проект «Росконгресс — Борись и побеждай» и объединение «Лига Героев».
На время проведения забега в городе временно изменили схему движения транспорта. Они затронули несколько автобусных маршрутов — №№ 2, 3, 7, 10, 22, 24, 27, 70, 71, 191, а также троллейбусы №№ 1, 5, 7, 10, 11, 17 и 22. Водителей и пассажиров просят заранее планировать маршруты.