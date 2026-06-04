В ростовском колледже откроют кластер радиоэлектроники

Всего на базе колледжа будет создано девять учебно‑производственных мастерских — от зон сборки электронных приборов до площадок по настройке и обслуживанию радиоэлектронного оборудования. Кроме того, в текущем году в Ростовской области откроют три новых кластера — по информационным технологиям, сельскому хозяйству и машиностроению. К 2027 году в регионе будут действовать восемь кластеров СПО.