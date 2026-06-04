В ростовском колледже откроют кластер радиоэлектроники

Кластер радиоэлектроники начнет работать в Ростовском колледже радиоэлектроники, информационных и промышленных технологий в 2027 году по федеральному проекту «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
«Проект предусматривает поэтапное увеличение набора студентов: 225 человек в 2027-м, 450 — в 2028‑м и 625 — в 2029‑м. В сетевое взаимодействие войдут Батайский техникум информационных технологий и радиоэлектроники и Ростовский технологический техникум сервиса. Предприятиями-партнерами выступят Ростовский исследовательский институт радиосвязи, “Квант” и “Бештау”», — отметил заместитель губернатора Ростовской области Андрей Фатеев.
Всего на базе колледжа будет создано девять учебно‑производственных мастерских — от зон сборки электронных приборов до площадок по настройке и обслуживанию радиоэлектронного оборудования. Кроме того, в текущем году в Ростовской области откроют три новых кластера — по информационным технологиям, сельскому хозяйству и машиностроению. К 2027 году в регионе будут действовать восемь кластеров СПО.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.