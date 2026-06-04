Студенты ИРНИТУ придумали облик торговой площади для села Косая Степь в Приольхонье

Студенты ИРНИТУ продумали дизайн и активности для торговой площади села Косая Степь в Приольхонье. Проектируя павильоны и арт-объекты, политеховцы сделали отсылки к русской и бурятской культуре, природе Байкала. Идеи будущих архитекторов получили положительную оценку местной администрации.
Косая Степь входит в состав Куретского муниципального образования.
Первые упоминания о селе относятся к 1755 году. Расцвет Косой Степи пришелся на начало XIX века. Ключевым событием считается возведение в 1804 году Каменной Благовещенской церкви, сделавшей село религиозным центром ближайших поселений. В период СССР объект разобрали на кирпичи для хозяйственных нужд. В 1960-е годы многие жители начали переезжать в соседние Еланцы. По итогам переписи 2020 года здесь проживало всего 80 человек.
Сегодня местная администрация пытается сделать жизнь сельчан более комфортной и сократить отток населения. Одной из точек притяжения, в том числе для туристов, может стать торговая площадь. Идеи по ее созданию в течение полугода прорабатывали студенты-архитекторы под руководством профессора Инны Дружининой. В конце мая они презентовали проекты главе Куретского муниципального образования Алексею Копейкину.
Одну из команд вдохновила картина Виктора Васнецова «Витязь на распутье». Обращаясь к творчеству художника, студенты подчеркнули необычное расположение Косой Степи. Село находится на развилке дорог, ведущих к Иркутску, Бугульдейке и мраморному карьеру, а также к Малому морю. Поэтому в центре торговой площади авторы предложили установить арт-объект, напоминающий камень с полотна Васнецова.
По словам студентки Анастасии Хоцанович, проект предусматривает строительство крытого павильона с ларьками. Форма здания с двускатной крышей отсылает к образу традиционного деревенского жилья. Волнообразный изгиб фасада напоминает о том, что рядом находится Байкал.
Местная айдентика считывается и в дизайне деревянного навеса над зоной отдыха. Например, его колонны спроектированы в виде балясин, типичных для лестниц деревенских домов. В подобной стилистике политеховцы продумали облик сцены-ракушки, игровой площадки и зоны для выгнула собак.
Проект другой группы получил название «Почувствуй настоящее». Он заточен на интересы туристов и местных жителей. В эскизе предусмотрена локация с торговыми рядами, площадь для массовых гуляний. Чтобы подчеркнуть роль в истории села Каменной Благовещенской церкви, студенты стилизовали арочную входную группу на торговую площадь. Конструкция включает имитацию храмового купола с декоративным колесом внутри и колокол, подвешенный к центру арки.
Также авторы разработали варианты сувенирной продукции под брендом «Почувствуй настоящее». Дизайн логотипа выполнен в русском народном стиле с изображениями птиц и цветов. Этот принт предлагается нанести на крафтовые пакеты, банки для меда, футболки, стаканчики для напитков, деревянные кухонные доски.
Кроме того, студенты проработали сценарии использования площади в разное время года. Например, летом она идеально подойдет для проведения Сурхарбана, «Ночи ехора» или фестиваля молочной продукции «Сагаан Эдэ». Увеличить прибыль местных торговцев призваны открытые мастерские, где можно обучиться кузнечному делу или купить швейные изделия. Зимой точками притяжения станут теплые павильоны-буузные и светящийся арт-объект «Ночной маяк».
Проект дополняет карта, которую предлагается установить на выезде из села. Ориентируясь по ней, туристы узнают о том, что можно посмотреть в соседних населенных пунктах, например, в деревне Алагуй или в Бугульдейке на живописном побережье Байкала.
Глава Куретского МО Алексей Копейкин направил ректору Михаилу Корнякову отзыв о проектах студентов. В документе отмечены глубокое погружение в тему, сплоченность авторов и наставника, ответственный подход к работе и наглядное оформление эскизов.
«Проект мы поддерживаем и рекомендуем к рассмотрению жителями села Косая Степь. Желаем студентам успехов и профессионального роста. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество», — сказано в отзыве главы муниципалитета.