Студенты ИРНИТУ придумали облик торговой площади для села Косая Степь в Приольхонье

Первые упоминания о селе относятся к 1755 году. Расцвет Косой Степи пришелся на начало XIX века. Ключевым событием считается возведение в 1804 году Каменной Благовещенской церкви, сделавшей село религиозным центром ближайших поселений. В период СССР объект разобрали на кирпичи для хозяйственных нужд. В 1960-е годы многие жители начали переезжать в соседние Еланцы. По итогам переписи 2020 года здесь проживало всего 80 человек.