В Конго жители отбили у похоронной команды тело умершего от Эболы

В последние недели жители Конго уже несколько раз нападали на центры лечения Эболы. В мае родственники умершего футболиста подожгли больницу, потому что не поверили врачам. Позже жители другого города сожгли палаточный госпиталь организации «Врачи без границ», после чего оттуда сбежали пациенты с подозрением на вирус.