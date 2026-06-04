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В Конго жители отбили у похоронной команды тело умершего от Эболы

В Демократической Республике Конго неизвестные напали на похоронную бригаду, занимавшуюся захоронением умершего от геморрагической лихорадки Эбола пациента.

Источник: РБК

В Демократической Республике Конго неизвестные напали на похоронную бригаду, занимавшуюся захоронением умершего от геморрагической лихорадки Эбола пациента. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на власти страны.

Инцидент произошел в городе Катана на востоке Конго. После нападения сотрудников похоронной бригады вынудили оставить тело умершего, после чего похороны провели родственники и жители города. Врачи боятся, что это может привести к новым случаям заражения, поскольку вирус Эбола остается опасным даже после смерти человека.

По официальным данным, в Конго зарегистрировали 363 случая Эболы, 62 человека умерли. Болезнь распространилась уже на 25 районов страны. В соседней Уганде выявили 15 случаев заражения, один человек умер.

В последние недели жители Конго уже несколько раз нападали на центры лечения Эболы. В мае родственники умершего футболиста подожгли больницу, потому что не поверили врачам. Позже жители другого города сожгли палаточный госпиталь организации «Врачи без границ», после чего оттуда сбежали пациенты с подозрением на вирус.

ВОЗ ранее объявила международный режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки Эболы в Конго и Уганде. Глава Роспотребнадзора Анна Попова в свою очередь заявила, что риски завоза инфекции в Россию остаются минимальными.

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