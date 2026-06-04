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В Хабаровске студентку развели на 374 тысячи по звонку о доставке

Мошенники представились службой доставки и сотрудниками госструктур.

В Хабаровске 20-летняя студентка стала жертвой телефонных мошенников и перевела им 374 тысячи рублей, сообщает hab.aif.ru.

По данным полиции, девушке позвонили неизвестные и сообщили о якобы оформленном заказе в службе доставки маркетплейса. Чтобы получить посылку, её попросили продиктовать код из SMS.

После этого с ней связались злоумышленники, представившиеся сотрудниками «Центробанка» и «ФСБ». Они убедили студентку, что её деньги находятся под угрозой и их необходимо срочно «обезопасить».

Под давлением аферистов девушка оформила кредит и перевела 374 тысячи рублей на указанные реквизиты. В полиции уточнили, что средства ушли на номера телефонов, зарегистрированные в разных регионах страны.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», прокомментировал врио начальника УМВД России по г. Хабаровску Артём Поляков.