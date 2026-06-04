На Дону за сутки потушили десять техногенных пожаров

За 3 июня 2026 года пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области потушили десять техногенных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Кроме этого, спасатели участвовали в ликвидации последствий шести ДТП.
За сутки на вызовы выезжали 132 человека и 33 единицы техники.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше