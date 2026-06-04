Сотовые операторы попросили власти вернуть россиянам доступ к Netflix

«Есть сервисы, которые не подпали под ограничения со стороны Роскомнадзора…, но приняли решение не работать в России. Например, ряд развлекательных сервисов, тот же Netflix, нейронные сети… У нас есть понимание, как работают технологии, чтобы такие сервисы были доступны», — рассказал Сергей Анохин.