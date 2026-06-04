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Сильнейшая магнитная буря ожидается в Нижнем Новгороде

Особенно внимательными стоит быть людям с хроническими заболеваниями — у них возможны обострения недугов.

Вечером 10 июня в Нижнем Новгороде начнутся мощные геомагнитные возмущения — они продлятся весь следующий день, 11 июня. Об этом сообщили на сайте my‑calend.ru.

Ожидается, что сила магнитной бури достигнет 6 баллов: это станет рекордом за последнее время, поскольку обычно интенсивность подобных явлений в регионе ограничивается 4−5 баллами.

В период пика геомагнитной активности жители города могут столкнуться с неприятными симптомами:

головными болями;

повышенной сонливостью;

раздражительностью;

общим недомоганием.

Особенно внимательными стоит быть людям с хроническими заболеваниями — у них возможны обострения недугов.

Чтобы минимизировать влияние магнитной бури на самочувствие, специалисты дают несколько рекомендаций:

избегать стрессовых ситуаций;

регулярно проветривать помещения и чаще бывать на свежем воздухе;

придерживаться сбалансированного рациона;

отказаться от употребления алкоголя и курения.

Ранее сообщалось, что потепление до 25 градусов придет в Нижний Новгород 8 июня.