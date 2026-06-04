Сильнейшая магнитная буря ожидается в Нижнем Новгороде

Вечером 10 июня в Нижнем Новгороде начнутся мощные геомагнитные возмущения — они продлятся весь следующий день, 11 июня. Об этом сообщили на сайте my‑calend.ru.
Ожидается, что сила магнитной бури достигнет 6 баллов: это станет рекордом за последнее время, поскольку обычно интенсивность подобных явлений в регионе ограничивается 4−5 баллами.
В период пика геомагнитной активности жители города могут столкнуться с неприятными симптомами:
головными болями;
повышенной сонливостью;
раздражительностью;
общим недомоганием.
Особенно внимательными стоит быть людям с хроническими заболеваниями — у них возможны обострения недугов.
Чтобы минимизировать влияние магнитной бури на самочувствие, специалисты дают несколько рекомендаций:
избегать стрессовых ситуаций;
регулярно проветривать помещения и чаще бывать на свежем воздухе;
придерживаться сбалансированного рациона;
отказаться от употребления алкоголя и курения.
Ранее сообщалось, что потепление до 25 градусов придет в Нижний Новгород 8 июня.