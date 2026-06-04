2 тысячи саженцев сибирской ели высадили в Красноярском крае

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сибирская генерирующая компания и Фонд Мельниченко приняли участие в международной акции «Сад памяти», организованной Министерством природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края и Емельяновским лесничеством. Участники экологической акции высадили 2 000 саженцев сибирской ели, внеся вклад в восстановление леса.
Для проведения акции выбрали территорию рядом с участком, где в прошлом году появился геоглиф к 80-летию Победы. В посадке деревьев участвовали сотрудники СГК, Министерства природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края, Емельяновского лесничества, общероссийского общественного движения «Народный фронт», Дивногорского техникума лесных технологий и представители других организаций.
Участники работали парами и использовали специальный инструмент — меч Колесова. Он помогает быстро и бережно высаживать молодые деревья в лесной почве.
Председатель комитета по природным ресурсам и экологии Законодательного Собрания Красноярского края Виталий Дроздов отметил, что такие акции помогают последовательно выполнять задачи по лесовосстановлению.
«Мы выполняем Указ Президента о национальных целях по лесовосстановлению. Нам предстоит вернуть к жизни многие гектары, посадить тысячи молодых деревьев. Очень хочется через несколько десятков лет прийти сюда, посмотреть на уже выросший лес и сказать: это наших рук дело. Спасибо всем, кто сегодня присоединился. Надеюсь, что все саженцы приживутся», — сказал Виталий Дроздов.
Заместитель министра природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края Виталий Гаппель подчеркнул, что «Сад памяти» объединяет исторический и экологический смыслы.
«Важно оставить потомкам историю. Мы увековечиваем память тех, кто защищал Родину, и одновременно оставляем добрый след после себя. Лес — живой организм, он растёт очень долго. Это лёгкие планеты, её сила. Сегодня для одного дела собрались разные организации, и такие события действительно сплачивают людей. Через практические действия приходит понимание ценности природы и личной роли каждого в её сохранении», — отметил Виталий Гаппель.
Представитель «Народного фронта», Марина Якубенко рассказала, что для общественников участие в озеленительных проектах уже стало важной частью работы.
«Народный фронт старается поддерживать все мероприятия, связанные с озеленением. В прошлом году мы участвовали в создании аллеи рядом с Красноярской ТЭЦ-3. Я сама очень болею за природу, поэтому для меня особенно важно, что деревья, посаженные тогда, прижились. Мы даже шутили с подругой: когда будем лететь на самолёте и заходить на посадку, скажем, что эти леса посадили своими руками», — рассказала Марина Якубенко.
Для сотрудников Красноярской ТЭЦ-2 СГК Виталия Морина и Светланы Кулаковой участие в такой акции стало первым опытом лесовосстановления. Они признались, что работа на участке оставила чувство гордости.
«Очень хочется, чтобы люди видели этот лес и радовались тому, каким зелёным, цветущим и красивым он станет», — поделилась машинист компрессорных установок Красноярской ТЭЦ-2 Светлана Кулакова.
СГК регулярно участвует в экологических проектах в городах, где работают предприятия Компании. В Красноярском крае при участии энергетиков уже высажено более 10 000 деревьев и кустарников. Компания поддерживает экомарафоны, городские озеленительные инициативы и проекты, улучшающие окружающую среду. СГК реализует масштабную экологическую программу в отношении собственных производственных мощностей и системы теплоснабжения городов, где работают энергопредприятия.
Акция «Сад памяти» проходит с 2020 года в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» во всех территориях Красноярского края. Проект реализуется по поручению Президента России Владимира Путина и направлен на сохранение истории и одновременно решает важные экологические задачи: способствует восстановлению лесов и повышению качества окружающей среды. Главная цель — высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем советском человеке в годы Великой Отечественной войны.