2 тысячи саженцев сибирской ели высадили в Красноярском крае

«Народный фронт старается поддерживать все мероприятия, связанные с озеленением. В прошлом году мы участвовали в создании аллеи рядом с Красноярской ТЭЦ-3. Я сама очень болею за природу, поэтому для меня особенно важно, что деревья, посаженные тогда, прижились. Мы даже шутили с подругой: когда будем лететь на самолёте и заходить на посадку, скажем, что эти леса посадили своими руками», — рассказала Марина Якубенко.