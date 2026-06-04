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Москвичам пообещали комфортно теплый четверг

В Москве в четверг, 4 июня, ожидается преимущественно облачная погода с комфортной дневной температурой около +23…+24 °C, при средней влажности воздуха порядка 40%.

Источник: РБК

В Москве в четверг, 4 июня, ожидается преимущественно облачная погода с комфортной дневной температурой около +23…+24 °C, при средней влажности воздуха порядка 40%.

Ветер северный, слабый, 2−3 м/с; атмосферное давление близко к 748 мм рт. ст. По данным «Яндекс. Погоды», существенных осадков в дневные часы не прогнозируется, к вечеру возможен небольшой кратковременный дождь.

До конца недели в столичном регионе сохранится умеренно теплая погода: днем температура будет находиться в диапазоне от +23 до +27 °C, ночью опустится примерно до +15…+18 °C.

Атмосферное давление будет колебаться в коридоре 746−753 мм рт. ст., существенных перепадов не ожидается.