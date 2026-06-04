14 детей погибли в ДТП на дорогах Волгограда и области за 2025 год

За 2025 год на дорогах Волгоградской области произошло 369 ДТП с участием детей, в которых 14 несовершеннолетних погибли, 412 получили травмы. Тревожную статистику дорожно-транспортных происшествий озвучил начальник управления ГИБДД регионального главка МВД Эдуард Загоруйко на брифинге, посвященном детской безопасности во время летних каникул.