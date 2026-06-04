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Хантавирус распространен в нескольких регионах России

Хантавирусная инфекция распространена в нескольких приволжских регионах России.

Хантавирусная инфекция распространена в нескольких приволжских регионах России. Там она эндемична, но врачи уже хорошо научились с ней бороться. Об этом РИА Новости рассказала врач-инфекционист Юлия Минакова.

«Чаще всего в России болезнь регистрируется в Башкортостане, Татарстане, Удмуртии, Самарской, Ульяновской областях», — сообщила собеседница агентства.

По её словам, для этих территорий инфекция уже стала привычной — такой же, как хронический описторхоз для Западной Сибири. Местные врачи по клинической картине своевременно ставят диагноз и подтверждают его лабораторно.

Пациентам назначают противовирусную и посиндромную терапию. В подавляющем большинстве случаев всё заканчивается выздоровлением, подчеркнула Минакова.

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