Хантавирус распространен в нескольких регионах России

Хантавирусная инфекция распространена в нескольких приволжских регионах России. Там она эндемична, но врачи уже хорошо научились с ней бороться. Об этом РИА Новости рассказала врач-инфекционист Юлия Минакова.
«Чаще всего в России болезнь регистрируется в Башкортостане, Татарстане, Удмуртии, Самарской, Ульяновской областях», — сообщила собеседница агентства.
По её словам, для этих территорий инфекция уже стала привычной — такой же, как хронический описторхоз для Западной Сибири. Местные врачи по клинической картине своевременно ставят диагноз и подтверждают его лабораторно.
Пациентам назначают противовирусную и посиндромную терапию. В подавляющем большинстве случаев всё заканчивается выздоровлением, подчеркнула Минакова.
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