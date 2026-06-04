Ожидаемая 4 июня магнитная буря может войти в тройку сильнейших с начала года

— В этом году такая буря уже происходила — это случилось 21 марта. А с 19 по 21 января наблюдалась магнитная буря еще более высокого уровня G4. Ожидающееся событие, таким образом, может стать вторым или третьим по силе в текущем году. Буря высшего пятого уровня последний раз наблюдалась два года назад, в мае 2024-го. Она стала самой сильной за 20 лет, — передает Telegram-канал лаборатории.