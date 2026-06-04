Ожидаемая 4 июня магнитная буря может войти в тройку сильнейших с начала года

Вечером 4 июня на Земле начнется магнитная буря уровня G3, которая может войти в топ-3 самых сильных с начала 2026 года. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
Там отметили, что ожидаемая магнитная буря, вероятно, будет непрерывной. По расчетам ученых, более поздние выбросы солнечной плазмы должны догнать ранее выброшенные облака вещества и сформировать единую структуру протяженностью около 200 миллионов километров.
С учетом ее размеров и траектории вероятность того, что Земля избежит столкновения с этим потоком, считается практически нулевой. Впрочем, специалисты отмечают, что в реальности подобные исключения уже наблюдались.
— В этом году такая буря уже происходила — это случилось 21 марта. А с 19 по 21 января наблюдалась магнитная буря еще более высокого уровня G4. Ожидающееся событие, таким образом, может стать вторым или третьим по силе в текущем году. Буря высшего пятого уровня последний раз наблюдалась два года назад, в мае 2024-го. Она стала самой сильной за 20 лет, — передает Telegram-канал лаборатории.
В ночь с 2 на 3 июня на Солнце зафиксировали сильную вспышку балла М9.3. При этом, по словам ученых, еще сутки назад обстановка на звезде не давала никаких намеков на подобный взрыв. Они уточнили, что вспышка произошла почти точно в центре Солнца, откуда плазменным облакам больше некуда лететь, кроме как к Земле.