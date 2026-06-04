Белстат сказал о ситуации с врачами в Беларуси

В Беларуси в 2025 году обеспеченность средними медработниками составила 136,8 человека на 10 000 населения — на 0,6% больше, чем в 2024 году. В лидерах находится Гродненская область (145,4 человека). Следом за ней идут Гомельская (144,5), Брестская (140,4), Могилевская (138,5), Витебская (137,7) и Минская (117,2).