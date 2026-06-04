Белстат сказал о ситуации с врачами в Беларуси. Подробности опубликованы на официальном сайте Национального статистического комитета.
Обеспеченность белорусов практикующими врачами в 2025 году составила 56 человек на 10 000 населения. Это на 3,9% больше, чем в 2024 году.
Всего в республике работают 50,7 тысячи врачей и 123,9 тысячи средних медицинских сотрудников.
Самый высокий показатель обеспеченности врачами в Минске — 79,1 человека на 10 000 населения. В лидерах среди областей — Гродненская (60,4), Гомельская (21,1), Брестская (50,5). Далее идут Витебская (47,9), Могилевская (46,4), Минская области (42,0).
В Беларуси в 2025 году обеспеченность средними медработниками составила 136,8 человека на 10 000 населения — на 0,6% больше, чем в 2024 году. В лидерах находится Гродненская область (145,4 человека). Следом за ней идут Гомельская (144,5), Брестская (140,4), Могилевская (138,5), Витебская (137,7) и Минская (117,2).
Что касается белорусской столицы, то здесь показатель составляет 138,3 человека.